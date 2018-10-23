Об этом договорились глава региона Владимир Сипягин и депутат Госдумы Василий Власов

Об этом договорились глава региона Владимир Сипягин и депутат Госдумы Василий ВласовВладимир Сипягин провел встречу с самым молодым депутатом ГосДумы Василием Власовым.Они обсудили развитие партнёрских связей между 33 регионом и Москвой. В частности, речь шла о прямых поставках в столицу владимирской продукции, а также о сотрудничестве в сфере здравоохранения и о внедрении во Владимирской области успешных практик соцпредпринимательства.Поговорили и о кадровой политике, например, о механизмах привлечения в регион фрилансеров, которые работают во многих сферах экономики.Также Владимир Сипягин предложил гостю подключиться к подготовке праздника в честь 1000-летия Суздаля. Он пройдет в 2024 году.По мнению Василия Власова, 33 регион имеет выгодное географическое расположение и мощный историко-культурный потенциал. Парламентарий уверен, что область должна активнее включаться в туристические программы иностранных гостей, которые, отдыхая в России, оставляют приличные суммы.