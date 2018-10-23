В регионе развивают технологии, замещающие пребывание пожилых людей в стационаре

В регионе развивают технологии, замещающие пребывание пожилых людей в стационареС начала этого года в 33 регионе социальные услуги на дому получили больше 8,5 пожилых граждан и инвалидов. Мобильные бригады отправлялись в социальные рейсы почти к 12,5 тысячам жителей отдаленных территорий.В области развивают технологии, замещающие пребывание бабушек и дедушек в стационаре. 112 приемных семей приютили у себя более 120 пожилых людей. Больше 180 жителей региона с тяжелыми ограничениями функции опорно-двигательного аппарата пользуются услугами 175 личных помощников.Кроме того, в области продолжают привлекать негосударственные организаций к предоставлению соцуслуг. Реализуют трехстороннее соглашение между департаментами соцзащиты, здравоохранения и ООО «МИКО». В частном доме-интернате живут 156 человек.