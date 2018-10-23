Спикер Госдумы поддержал идею предоставить правительству право оперативно перераспределять средства между нацпроектами. С таким предложением выступил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Спикер Госдумы поддержал идею предоставить правительству правооперативно перераспределять средства между нацпроектами. С таким предложениемвыступил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.Свою инициативу Силуанов озвучил на собрании думской фракции"Единая Россия", где обсуждался проект бюджета на 2019-21 годы. Идеюпервого вице-премьера поддержал глава Госдумы."Было бы нам правильно рассмотреть возможностьпредоставления права правительству оперативно принимать решения оперераспределении средств с одного национального проекта на другой", – сказал ВячеславВолодин.Он пояснил, что при реализации проектов средства одного изних могут быть использованы не полностью, поэтому необходима возможностьперераспределить финансирование с учетом их приоритетности.Если этогоне делать, потеряется время и невозможно будет объявить торги, провестипроцедуры, полагает спикер. Это негативно скажется на реализации нацпроектов и закончится тем, что средства небудут израсходованы.Володин также пообещал, что Госдума вместе со Счетнойпалатой будет контролировать реализацию госпрограмм и национальных проектов,заложенных в бюджете. Ресурсы на них предусмотрены большие и поэтомурасходовать их надо эффективно. По словам Володина, от этого зависит решение задач, поставленных президентом впослании Федеральному собранию.Спикер Думы призвал депутатов проследить за эффективностьюиспользования бюджетных средств и особо подчеркнул важность парламентскогоконтроля и работы в регионах.Напомним, 29 сентября в Госдуму из правительствапоступил пакет документов федерального бюджета на 2019 год и плановый период2020-2021 годов. Кабмин внес его в двух видах: в электронном и на бумажномносителе.Сразу же законопроект был направлен Советом Госдумы вкомитеты и регионы для широкого обсуждения. Спикер Госдумы считает проект бюджетана 2019−21 годы бюджетом развития, который имеет большой запас возможностей.Володин указал на рост финансирования по ключевым направлениям – здравоохранению,строительству жилья, ЖКХ, науки.В проекте бюджета на 2019 год заложены доходы в 19,969триллионов рублей, расходы составят 18,037 триллионов. Таким образом, бюджетпланируется профицитным. Госдума планирует принять его до конца ноября, первоечтение пройдет завтра, 24 октября.