Спикер Госдумы поддержал идею предоставить правительству право
оперативно перераспределять средства между нацпроектами. С таким предложением
выступил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Спикер Госдумы поддержал идею предоставить правительству право
оперативно перераспределять средства между нацпроектами. С таким предложением
выступил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Свою инициативу Силуанов озвучил на собрании думской фракции
"Единая Россия", где обсуждался проект бюджета на 2019-21 годы. Идею
первого вице-премьера поддержал глава Госдумы.
"Было бы нам правильно рассмотреть возможность
предоставления права правительству оперативно принимать решения о
перераспределении средств с одного национального проекта на другой", – сказал Вячеслав
Володин.
Он пояснил, что при реализации проектов средства одного из
них могут быть использованы не полностью, поэтому необходима возможность
перераспределить финансирование с учетом их приоритетности.
Если этого
не делать, потеряется время и невозможно будет объявить торги, провести
процедуры, полагает спикер. Это негативно скажется на реализации нацпроектов и закончится тем, что средства не
будут израсходованы.
Володин также пообещал, что Госдума вместе со Счетной
палатой будет контролировать реализацию госпрограмм и национальных проектов,
заложенных в бюджете. Ресурсы на них предусмотрены большие и поэтому
расходовать их надо эффективно. По словам Володина, от этого зависит решение задач, поставленных президентом в
послании Федеральному собранию.
Спикер Думы призвал депутатов проследить за эффективностью
использования бюджетных средств и особо подчеркнул важность парламентского
контроля и работы в регионах.
Напомним, 29 сентября в Госдуму из правительства
поступил пакет документов федерального бюджета на 2019 год и плановый период
2020-2021 годов. Кабмин внес его в двух видах: в электронном и на бумажном
носителе.
Сразу же законопроект был направлен Советом Госдумы в
комитеты и регионы для широкого обсуждения. Спикер Госдумы считает проект бюджета
на 2019−21 годы бюджетом развития, который имеет большой запас возможностей.
Володин указал на рост финансирования по ключевым направлениям – здравоохранению,
строительству жилья, ЖКХ, науки.
В проекте бюджета на 2019 год заложены доходы в 19,969
триллионов рублей, расходы составят 18,037 триллионов. Таким образом, бюджет
планируется профицитным. Госдума планирует принять его до конца ноября, первое
чтение пройдет завтра, 24 октября.