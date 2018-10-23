В почтовом ящике дома американского миллиардера Джорджа Сороса обнаружили взрывное устройство. Техники совершили контролируемый подрыв, предотвратив возможное ЧП.

В почтовом ящике дома американского миллиардера Джорджа Сороса обнаружили взрывное устройство. Техники совершили контролируемый подрыв, предотвратив возможное ЧП.Пакет с бомбой обнаружил работник резиденции Сороса. Мужчина отнес его в лесистую местность и вызвал полицию.Примечательно, город Бедфорд, в котором живет , является престижным и закрытым городком. За последние 35 лет здесь не произошло ни одного криминального инцидента. Новость об обнаружении в Бедфорде взрывного устройства вызвала переполох среди местных жителей, передает .Напомним, что в 2017 года более полусотни тысяч американцев подписали петицию с требованием к американскому президенту Дональду Трампу объявить Джорджа Сороса террористом. Кроме того, миллиардер был ярым русофобом.По версии издания Forbes, Сорос стал главным неудачником года. Его капитал за короткий срок сократился почти в три раза.