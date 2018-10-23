23.10.2018

2018-10-23 12:35:46

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (39(9640) от 23 октября 2018 года).

ПОПОЛНЕНИЕ СТОЛИЧНОЙ ПОЛИЦИИ

Много тёплых слов пожеланий и напутствий было сказано на встрече с начальником московского правоохранительного гарнизона генерал-лейтенантом полиции Олегом Барановым в адрес молодых сотрудников — выпускников, окончивших в этом году высшие учебные заведения МВД России и зачисленных в штат столичной полиции. Читайте на странице 2.



НАГРАЖДЕНЫ ДОСТОЙНЫЕ

На Петровке, 38 заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец вручил награды сотрудникам правоохранительных органов за достижение высоких результатов в работе. Подробности читайте на странице 2.



БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА БЕЗУПРЕЧНЫЙ ТРУД

После торжественного собрания, посвящённого 100-летию образования кадровой службы в системе органов внутренних дел, в зале Культурного центра главка московской полиции участники мероприятия с удовольствием подпевали пришедшим поздравить их артистам эстрады. Читайте на странице 3.



ЗАЦЕПЕРОВ БУДУТ БИТЬ… ПО КАРМАНАМ

Тема зацепинга не остаётся без внимания общественности. Многие юноши и девушки, увлекаясь данной субкультурой, получают страшные травмы, а порой и гибнут ради нескольких «лайков» в социальной сети. Именно этой проблеме был посвящён «круглый стол», прошедший в Московской городской думе. Подробности читайте на странице 4.



С ЮБИЛЕЕМ!

Сотрудники полиции УВД по ЮАО поздравили ветерана Великой Отечественной войны Николая Саяпина с 90-летием. Читайте на странице 4.



К НОВЫМ ВЫСОТАМ

В рамках проведения Спартакиады по служебно-прикладным видам спорта и комплексной физической подготовке личного состава Управления внутренних дел по Западному административному округу на территории физкультурно-оздоровительного комплекса УВД по ЗАО были организованы соревнования по бегу на среднюю дистанцию. Подробности читайте на странице 4.



УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК РАСТУТ ВМЕСТЕ

С Центром профессиональной подготовки инструкторов по боевой и служебной подготовке московской полиции и его руководителем полковником полиции Евгением Тупичкиным читатель знаком достаточно хорошо благодаря предыдущим нашим публикациям. Знаком он и с зарубежным направлением деятельности сотрудников Центра. Читайте на странице 5.



СПАСИБО ЗА МИРНОЕ НЕБО

С цветами, подарками, благодарностями и поздравительными открытками от руководства ГУ МВД России по г. Москве и УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве приехали в гости к Любови Фёдоровне Скрипниченко сотрудники полиции Западного административного округа, а также представители Совета ветеранов, женского и общественного советов при УВД по ЗАО. Читайте на странице 6.



ДВА СЫНОЧКА И ЛАПОЧКА ДОЧКА

В ресторане «Камергерка», под эгидой Благотворительного фонда Дмитрия Нагиева «Анна», состоялась церемония вручения Второй премии «Многодетный PAPA AWARDS 2018». Соорганизаторами мероприятия стали Продюсерский центр «Артист» и Бренд женской одежды «Sarafan Moscow». Среди участников вечера был Благотворительный фонд «Петровка, 38» и Совет отцов города Москвы. Подробности читайте на странице 6.



СТОП-СИГНАЛ НАРУШИТЕЛЯМ

Рейд «Нетрезвый водитель» сотрудники ГИБДД Управления внутренних дел по Юго-Восточному административному округу проводят практически еженедельно. И в этот раз всё шло по обычному графику. Продолжение на странице 7.



СВОБОДА ИСПОЛНЕНИЯ

Оркестр московской полиции под управлением главного дирижёра капитана внутренней службы Игоря КАНУРИНА выступил в столице Финляндии — Хельсинки. Читайте на странице 7.



ИВАН, НА КОТОРОМ РОССИЯ ДЕРЖИТСЯ

В октябре 1993 года наша страна пережила один из самых сложных и трудных периодов своей новой истории, когда возглавляющие её политики стали решать свои дела не с помощью диалога, а выстрелами из танковых пушек. Происшедшая трагедия до сих пор не получила достаточной правовой оценки и является незажившей раной нашего общества. Продолжение на странице 8.



КАК ПОЛУЧИТЬ ПОСОБИЕ НА ПОГРЕБЕНИЕ

К сожалению, все мы не вечны, а погребение покойного дело очень затратное. Члены семьи умершего пенсионера МВД России при определённых обстоятельствах имеют право на получение пособий. О том, каков порядок их получения, в беседе с нашим корреспондентом рассказывает начальник 2-го отделения 3-го отдела ЦПО майор внутренней службы Светлана Семёнова. Читайте на странице 8.



ЧТО НЕВОЗМОЖНО ВЫРАЗИТЬ СЛОВАМИ

В самый разгар подготовки к персональной выставке нашему корреспонденту удалось пообщаться с Павлом Константиновичем Павочкиным, подполковником милиции, председателем Совета ветеранов отдела ОМВД России по Таганскому району, лауреатом премии ГУ МВД России по г. Москве, членом творческого Союза художников г. Москвы. Продолжение на странице 9.



МИЛОСТЫНЯ У БАНКОМАТА

Недавно в столице появился новый вид мошенничества. Он представляет из себя некий мини­спектакль, разыгранный аферистом в отделении банка. Представление начинается вечером, когда само финансовое учреждение уже закрыто, а работает только помещение с банкоматами. Читайте на странице 11.



МАКРОПРОБЛЕМЫ ОТ МИКРОКРЕДИТОВ

Если ввести в поисковую строку слово «микрокредит», то первыми же вылезут ссылки типа «микрокредит на карту за 5 мин. без проверки кредитной истории» или «микрокредит мгновенно». Ничего критического вы не увидите ни в первой десятке результатов поиска, ни во второй, ни в третьей. Одна реклама, реклама, реклама… Продолжение на странице 11.



СКАЗКА О ПРОДАВЦЕ И ЗОЛОТОЙ РЫБКЕ

Но начнём мы не со сказки, а с констатации суровой правды: мировой судья судебного участка № 351 района Аэропорт столицы огласил обвинительный приговор продавщице одного из столичных рынков Аиде Батыровой за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258. 1 УК РФ «Незаконные добыча, содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемыми международными договорами Российской Федерации, их частей и дериватов (производных)». Читайте на странице 11.



РОДИВШИЙСЯ МИЛЛИАРДЕРОМ

Гость редакции — член правления Благотворительного фонда «Петровка, 38», генеральный директор строительной компании «Аракел» Арарат Аракелян. Уже не первый год бизнесмен великодушно оказывает помощь в проведении фондом благотворительных мероприятий. Недавно Арарат Карапетович отметил своё 50-летие. Подробности читайте на странице 12.



МИНИСТР ПРОТОПОПОВ: «РОССИИ — СИЛЬНУЮ ПОЛИЦИЮ!»

Человек высокого рационального ума, искренне любивший технику и стремившийся к её обновлению, Протопопов был одним из тех немногих промышленников, которые своими руками вершили становление производства. Никогда не чурался внедрения в российскую технику передовых идей и лучших западных образцов. Продолжение на странице 13.



АШХАБАДСКАЯ КАТАСТРОФА

1948 год — это трагедия почти каждой семьи, жившей в Ашхабаде, десятков тысяч сельских жителей, не утихающая боль многих, кто ежегодно 6 октября направляется к могилам жертв той кошмарной ночи. Но что мы знаем об этой катастрофе? Подробнее на странице 14.



НА ЭШАФОТЕ ПРЕСТУПНАЯ КРАСОТКА

Этому преступлению аналогов в российской истории нет. 17 октября 1768 года на Красной площади выстроили высокий эшафот. Посреди воздвигли позорный столб с тремя цепями. Читайте на странице 14.



ФУТБОЛ МОЕГО ДЕТСТВА

Когда же это было? Давным-давно. Сразу после войны для нас, воронежских пацанов, едва одетых и обутых, выбравшихся из подвалов и полуподвалов военного разбитого до основания города, да ещё и голодных, стало знакомым и волшебными слово «футбол». Продолжение на странице 15.



ВЕХИ СЛАВНОГО ПУТИ

100 лет назад, 29 октября 1918 года открылся I Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодёжи, созданный по инициативе ЦК РКП(б). На съезд прибыли 176 делегатов, представляющих свыше 22 тысяч членов союзов молодёжи. Съезд положил начало комсомолу и утвердил Устав Союза. Подробности читайте на странице 15.



НОВЫЕ КНИГИ О ПОЛИЦИИ

Сейчас у начальника Студии писателей МВД России Дмитрия Жукова горячая пора. Он приходит в свой кабинет в Центральном музее МВД России на Селезнёвской улице, чтобы ознакомиться с новыми рукописями, пришедшими на литературный конкурс «Доброе слово», который стартовал более десяти лет назад — в 2007 году. Читайте на странице 16.



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