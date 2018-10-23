Не пройти, не проехать. Жители одной из пятиэтажек на Суздальском проспекте уже несколько лет бьются за обновление асфальта в собственном дворе. Из-за ям на дороге подъезд к дому для автолюбителей превратился в серьезное испытание. На этот участок жалуются и пешеходы. Во дворе постоянно стоит вода. Когда управляющая компания обратит внимание на проблемы жильцов, выясняла Валерия Саенко.

Не пройти, не проехать. Жители одной из пятиэтажек на Суздальском проспекте уже несколько лет бьются за обновление асфальта в собственном дворе. Из-за ям на дороге подъезд к дому для автолюбителей превратился в серьезное испытание. На этот участок жалуются и пешеходы. Во дворе постоянно стоит вода. Когда управляющая компания обратит внимание на проблемы жильцов, выясняла Валерия Саенко.(Суздальский пр-т)Пройти по такой дороге для пожилого человека, а тем более с тростью, - тяжелое испытание. Александр Васильевич показывает: перепады высоты на этом участке больше 10 сантиметров. Вся придомовая территория в ямах. Летом машины задевают днищем асфальт, осенью пешеходы перепрыгивают лужи. Замену дорожного полотна в этом дворе не делали уже 40 лет.Николай Мирошников, житель дома № 17 "Б": "При строительстве был допущен брак. То есть здесь пониженная отметка. Здесь все время происходят застои воды. Здесь нет естественного стока. Как только проходят дожди - здесь лужа! После снеготаяния весной - тоже лужа! Главное, что бы мы хотели, - заделать вот эту низменность".Писать жалобы в управляющую компанию жители дома начали еще в 2012 году. Но управляющая компания денег на ремонт не нашла. А дальше стало ещё хуже. При ремонте теплосетей срезали дорожное полотно на месте прежней парковки. Работы закончили, а вот площадку не заасфальтировали. Теперь во время дождя машину не поставить - везде грязь. Жильцы решили подавать документы в городскую программу по благоустройству. 2 года подряд писали в управляющую компанию и управление ЖКХ, но снова одни обещания.Александр Федотов, старший по дому № 17 "Б": "В этом году было собрание жителей, присутствовал технический ди⁠ректор Немков, который тоже заверил нас: "Не беспокойтесь, я приму все меры, чтобы вам сделали хотя бы ямочный ремонт". Потому что по дорогам уже невозможно ездить".В управляющей компании "МУПЖРЭП" нас заверили: о проблемах дома знают. На руках есть все заявления жильцов. Здесь тоже уже 2 года пытаются включить пятиэтажку на Суздальском в городскую программу благоустройства. Но комиссия отдает предпочтение другим домам, у которых придомовые территории еще хуже. Но почему тогда во дворе хотя бы не засыпят ямы крошкой?Галина Локостова, ди⁠ректор ООО "МУПЖРЭП": "Не приносят они хорошего результата. Максимум 2 недели. При интенсивности машин, это хуже потом дворникам и тракторам убирать. Потому что ямы становятся больше, выемка увеличивается. Для меня это не панацея. По-хорошему, мы уже подготовили на следующий год дома по программе".В управляющей компании надеются, что дом № 17 "Б" войдет в городскую программу благоустройства в 2019 году. Тогда во дворе можно будет сделать капитальный ремонт асфальтового полотна. Заявку уже подали, и пятиэтажка стоит в самом начале очереди на благоустройство.