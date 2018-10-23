Осудили за взятки и мошенничество. Как сообщает Приволжское следственное управление на транспорте Следкома РФ, Ленинский райсуд признал виновным в этих преступлениях бывшего главного инженера Владимирской дистанции сигнализации, централизации и блокировки ОАО «РЖД».

Осудили за взятки и мошенничество. Как сообщает Приволжское следственное управление на транспорте Следкома РФ, Ленинский райсуд признал виновным в этих преступлениях бывшего главного инженера Владимирской дистанции сигнализации, централизации и блокировки ОАО РЖД.Следствием и судом установлено, что в октябре 2016 года мужчина получил 15 тысяч рублей от представителя коммерческой фирмы за продолжение работ под железнодорожным полотном в зоне его ответственности. При этом железнодорожник знал, что договор по техническому сопровождению данных работ его подразделением не заключён и он может приостановить работы, ведущиеся не по закону. Через четыре дня он получил такую же сумму от другого предприятия за разрешение на производство строительно - монтажных работ. При этом мужчина заранее знал, что в той ситуации такого разрешения не требуется. Кроме того, в ноябре 2016 он получил уже 60 тысяч рублей от коммерческой фирмы. За это нужно было оперативно организовать контроль за проведением работ фирмы на территории объекта железнодорожного транспорта.Путём частичного сложения наказаний за каждый эпизод совершенного преступления суд назначил мужчине наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 80 тысяч рублей. Кроме того, он лишился работы в РЖД.