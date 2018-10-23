Артист
опубликовал трогательное фото с супругой Анжеликой на своей странице в Instagram. Александр Ревва на снимке бережно прикрывает рукой
живот избранницы.
Артист
опубликовал трогательное фото с супругой Анжеликой на своей странице в Instagram. Александр Ревва на снимке бережно прикрывает рукой
живот избранницы.
Поклонники считают, что 44-летний юморист снова скоро станет
отцом. Они заметили у жены Александра Реввы округлившийся животик.
Шоумен с Анжеликой уже больше десяти
лет состоят в браке и воспитывают дочерей Алису и Амели. Артист без
ума от девочек и старается проводить с ними как можно больше свободного
времени. Новым снимком , как и его жена, спровоцировали слухи о
ее беременности.
Анжелика предстала на фото в облегающем
золотистом платье, которое подчеркнуло изменения в ее фигуре. Пользователи
соцсети стали поздравлять звезду Comedy Club с женой с грядущим пополнением.
"Не пойму, Анжелика
беременна?", "Желаю двойню", "Кажется грядет пополнение", "Я угадала еще месяц назад. По глазам жены. Все-таки
беременные женщины особенные", "Поздравляем вас!!! Здоровья маме и
будущему малышу!!!", – прокомментировали пост Александра Реввы подписчики.
В свою очередь Анжелика Ревва пояснила,
что изменения в ее фигуре связаны с плотным ужином и неудачным ракурсом, а вовсе
не беременностью. Однако фолловеров это не убедило. Многие
пожелали и его супруге, чтобы у них появился
долгожданный сын.