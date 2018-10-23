Артист опубликовал трогательное фото с супругой Анжеликой на своей странице в Instagram. Александр Ревва на снимке бережно прикрывает рукой живот избранницы.

Артистопубликовал трогательное фото с супругой Анжеликой на своей странице в Instagram. Александр Ревва на снимке бережно прикрывает рукойживот избранницы.Поклонники считают, что 44-летний юморист снова скоро станетотцом. Они заметили у жены Александра Реввы округлившийся животик.Шоумен с Анжеликой уже больше десятилет состоят в браке и воспитывают дочерей Алису и Амели. Артист безума от девочек и старается проводить с ними как можно больше свободноговремени. Новым снимком , как и его жена, спровоцировали слухи оее беременности.Анжелика предстала на фото в облегающемзолотистом платье, которое подчеркнуло изменения в ее фигуре. Пользователисоцсети стали поздравлять звезду Comedy Club с женой с грядущим пополнением."Не пойму, Анжеликабеременна?", "Желаю двойню", "Кажется грядет пополнение", "Я угадала еще месяц назад. По глазам жены. Все-такибеременные женщины особенные", "Поздравляем вас!!! Здоровья маме ибудущему малышу!!!", – прокомментировали пост Александра Реввы подписчики.В свою очередь Анжелика Ревва пояснила,что изменения в ее фигуре связаны с плотным ужином и неудачным ракурсом, а вовсене беременностью. Однако фолловеров это не убедило. Многиепожелали и его супруге, чтобы у них появилсядолгожданный сын.