Материальный ущерб, причиненный потерпевшим преступными действиями обвиняемого, составил около 80 000 рублей.

Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража) и 161 УК РФ (грабеж).В ходе следствия установлено, что в период с ноября прошлого по май текущего года обвиняемый незаконно проникал в квартиры и торговые объекты, расположенные на территории города Гусь-Хрустальный, откуда похищал электрические инструменты, мобильные телефоны, бытовую технику и предметы быта.В ходе расследования полицейские также установили причастность местного жителя к совершению грабежа в январе текущего года.Материальный ущерб, причиненный потерпевшим преступными действиями обвиняемого, составил около 80 000 рублей.Ранее судимый за аналогичные преступления злоумышленник был задержан сотрудниками уголовного розыска в ходе проведения оперативных мероприятий на территории города Гусь-Хрустальный.Установлено, что похищенное имущество фигурант реализовал, а вырученные деньги потратил на личные нужды.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.