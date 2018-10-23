Мужчина угнал автомобиль у приятеля, совершил ДТП и скрылся с места происшествия.

Дознавателями отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ (угон).В ходе следствия установлено, что летом текущего года обвиняемый, дождавшись, когда уснет его приятель после совместного распития спиртных напитков, угнал у последнего автомобиль «ВАЗ-21074». Фигурант выехал на федеральную трассу, где совершил дорожно-транспортное происшествие с легковым автомобилем, после чего скрылся с места происшествия.Прибывшие к месту ДТП сотрудники дорожно-патрульной службы провели комплекс неотложных мероприятий, в результате которого в нескольких километрах от места происшествия обнаружили в кювете соответствующий приметам автомобиль и предполагаемого виновника происшествия.В ходе дальнейшей проверки полицейские установили факт неправомерного завладения автомобилем правонарушителем. В отношении местного жителя было возбуждено уголовное дело.В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.