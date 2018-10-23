Дует из стены. Собственник квартиры в новостройке демонтировал черновую штукатурку со стены, и из щелей между кирпичей на него подул свежий ветер. Мужчина обратился в компанию застройщика, чтобы ему перебрали стену и устранили дефект, но застройщик категорически отказывается это делать, ссылаясь на опасность. Можно ли перебирать стену в новой квартире? Ответ на этот вопрос в материале Константина Миронова.

Дует из стены. Собственник квартиры в новостройке демонтировал черновую штукатурку со стены, и из щелей между кирпичей на него подул свежий ветер. Мужчина обратился в компанию застройщика, чтобы ему перебрали стену и устранили дефект, но застройщик категорически отказывается это делать, ссылаясь на опасность. Можно ли перебирать стену в новой квартире? Ответ на этот вопрос в материале Константина Миронова.(ул. Нижняя Дуброва)"Со слов проектировщика, так как там скорее всего присутствует пустошовка, поэтому задувает ветер. Вот прекрасно видно. Если ветер был бы более сильный на улице – свечка тухнет".Эта новостройка на Нижней Дуброве привлекла огромное количество новосёлов. Юрий Дёмин решил делать ремонт самостоятельно. Первом этапом стал демонтаж штукатурки, которой застройщик отделал стену. Добравшись до кирпичей, хозяин увидел, что между ними нет цементного раствора. И в квартиру с улицы идут потоки воздуха прямо через стену. Немедленно была написана претензия на устранение недостатков, благо гарантия ещё действует. Но по словам Юрия, то, что предложил застройщик, - оказалось неприемлемо.Юрий Дёмин, недовольный житель дома № 9: "Изначально они предложили зачеканить места задувания. Но это не спасёт ситуацию. Потому что зачеканивание – это не ограничит попадание воздуха в помещение, но не ограничит попадание воздуха в стену".Юрий считает, что задувание ветра происходит по всей стене, и если её не перебрать, то из-за смещения точки росы в ненастную погоду в квартире может появиться плесень. Но складывать стену заново застройщик не торопится.Юрий Дёмин, недовольный житель дома № 9: Застройщик сказал, что стена несущая и перебирать её - дело подсудное, они не будут. Проектировщик сказал, что стена самонесущая, и её перекладывать можно. Получается, что прикрываясь тем, что стены несущие, самонесущие, любой застройщик может отказать в гарантийных обязательствах и данного рода стены делать "тяп-ляп".Застройщик - это компания Строй-Капитал. Она не отказывается от устранения дефекта, но перекладывать стену директор считает нецелесообразным и, более того, - опасным, поскольку на ней лежит плита межэтажного перекрытия.Николай Никонов, директор компании Строй Капитал: "Когда ему квартиру сдавали, там была шпатлёвка, заштукатурена, как бы стена. Ничего у него не дуло, он зачем-то начал всё это разбирать сам и повредил стену из-за своего разбора. Я ему говорю: Зачем вы начали разбирать стену, если у вас всё было нормально? Ну, он мне ответил, что мне не очень понравилось, как всё было сделано. Я говорю: "Вы бы хоть заактировали, позвали бы нас, мы бы переделали". В итоге он начал разбирать стену, заниматься самодеятельностью, а в итоге простит эту самодеятельность исправить. Но и мы не отказываемся".К спору между собственником и застройщиком мы привлекли внимание Стройнадзора по Владимирской области. Сотрудники ведомства специально выехали на место, для того чтобы изучить проектную документацию и изучить масштаб проблемы на месте.Елена Пронина, замначальника инспекции государственного строительного надзора администрации Владимирской области: "Нами дана рекомендация застройщику, чтобы он обратился в проектную организацию – это в данном случае Владимиргражданпроект. Для того чтобы они обследовали данную ситуацию, какие мероприятия провести. Что рационально, что не рационально, и как можно выйти из данной ситуации. Всё должно основываться на мнении специалиста, который отвечает и ведёт авторский надзор. К их решению нужно прислушаться и его выполнить".Теперь застройщик по просьбе собственника будет обязан обратиться в проектную организацию, для того чтобы узнать: возможно ли устранить задувание ветра из стены. Именно Владимиргражданпроект сможет сказать: нужно ли разбирать стену или можно решить проблему с задуванием в квартиру другим способом.