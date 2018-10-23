Его приговорили к 12 годам лишения свободы

Его приговорили к 12 годам лишения свободыЖителя Собинского района признали виновным в убийстве несовершеннолетней. Его приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В пользу семьи потерпевшей взыскали более миллиона рублей за причиненный моральный ущерб.Следствие установило, что в марте прошлого года 16-летняя девушка сказала родственникам, что идет встретиться с подружкой. После этого домой она не вернулась. Потом она выходила на связь с родными, обещала приехать к ним 8 апреля, но родственники ее так и не увидели.В феврале этого года криминалисты раскрыли обстоятельства исчезновения несовершеннолетней. Задержанный по подозрению в ее убийстве мужчина рассказал о случившемся и показал место, куда спрятал тело девушки.С ней он познакомился еще в 2009 году, они общались в одной компании, болтали по телефону, переписывались соцсетях. Когда она поступила в колледж, они встречались в квартире молодого человека.31 марта прошлого года парень решил заранее отметить свой день рождения, пригласил друзей, среди которых была и потерпевшая. После ухода гостей в состоянии сильного алкогольного опьянения он поругался с девушкой и обиделся на нее за якобы высказанные оскорбления. В результате он задушил знакомую и спрятал тело в шкафу. Ее вещи, мобильные телефоны парень выбросил в мусорку. Несколько дней к нему приходили друзья, и только в ночь на 4 апреля он смог перенести тело в здание заброшенной котельной и засыпать строительным мусором.Результаты судебной психиатрической экспертизы показали, что у парня есть расстройством личности, однако он вменяем и может отвечать за содеянное, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Владимирской области.