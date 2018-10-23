25 октября во Владимир доставят ковчег с частицей мощей святителя Луки, архиепископа Крымского и Симферопольского. Святыню торжественно встретят в Успенском кафедральном соборе в 17 часов. В церемонии примет участие митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий.

25 октября во Владимир доставят ковчег с частицей мощей святителя Луки, архиепископа Крымского и Симферопольского. Святыню торжественно встретят в Успенском кафедральном соборе в 17 часов. В церемонии примет участие митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий.Святитель Лука - один из самых почитаемых святых XX века. При жизни он много помогал людям как врач и хирург. Верующие и сейчас обращаются к нему за исцелением от различных болезней и немощи.Мощи святителя Луки — одна из главных крымских святынь. Впервые ковчег с их частицей посещает 17 российских городов.Жители Владимирской области смогут поклониться святыне 26 октября - с 7.00 до 19.00, 27 октября - с 7.00 до 20.00. Торжественные проводы ковчега с частицей мощей святителя Луки состоятся 28 октября в 12.00.