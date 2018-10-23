После развода с Глебом Матвейчуком актриса Анастасия Макеева никогда не сможет построить долговечных отношений. И проблема исключительно в ней самой. Такое мнение Dni.Ru выразила ясновидящая, таролог Марианна Абравитова.

После развода с Глебом Матвейчуком актриса Анастасия Макееваникогда не сможет построить долговечных отношений. И проблема исключительно вней самой.Такое мнение Dni.Ru выразила ясновидящая, таролог Марианна Абравитова.Чтобы узнать о возможных будущих отношениях актрисы Анастасии Макеевой, Dni.Ru обратились к . Оказалось, что хоть перед артисткой и открылись все двери после развода с Глебой Матвейчуком, воспользоваться ими будет для нее крайне проблематично."Анастасия по натуре очень незрелая в плане отношений, ееожиданиям не суждено совпасть с реальностью. Она хочет от мужчины абсолютногопоклонения, чтобы все всегда было так, как хочет она. Девушка просто не готоваидти на компромиссы. Слишком высокое самомнение всегда будет препятствоватьсозданию крепкой семьи. Тем не менее, впереди я у нее вижу несколько браков, нокаждый закончится расставанием", – показал расклад карт Таро.Абравитова считает, что актриса довольно злопамятна, и ксвоему бывшему мужу испытывает один негатив. "Настя не рада тому, как сложиласьжизнь Матвейчука после развода. У нее осталось очень много претензий к Глебу,она считает, что все развалилось исключительно по его вине. Как бы то не было,этот союз – своеобразный урок для обоих, после расставания они оба будут лучшепонимать, чего они хотят, а главное – чего не хотят в отношениях", – сказалаона.Напомним, Глеб и Анастасия развелись в 2016 году. Расставание буквально подкосило Макееву – девушка впала в депрессию. По словам Матвейчука, он не ожидал, что красивые и романтичные отношения обернутся для него кошмаром.В недавнем интервью он признался, что жизнь с Макеевой состояла из череды скандалов, которые актриса создавала на пустом месте. "Поругаться могли из-за любой мелочи... В последний год у нас дома всегда стоял собранный чемодан, с которым я уходил раз в две недели", – разоткровенничался актер.