Стефания Маликова опубликовала фотографию, которая заставила многих подписчиков усомниться в естественности ее образа. Снимок девушка разместила на своей странице в Instagram.

Стефания Маликова опубликовала фотографию, которая заставила многих подписчиков усомниться в естественности ее образа. Снимок девушка разместила на своей странице в Instagram.В понедельник, 22 октября, дочь композитора Дмитрия Маликова посетила бал дебютанток Tatler, который состоялся в Колонном зале Дома Союзов . "@tatler_russia спасибо... было хорошо! #ЯиБал wearing @dior", – поблагодарила Стефания организаторов мероприятия. Для бала девушка выбрала длинное элегантное платье Dior красного цвета.Многие подписчики отметили, что она подобрала удачный наряд, который подчеркивает ее молодой возраст: "Просто настоящая принцесса", "Очень нежная и красивая. Красный вам к лицу", "Платье потрясающее!". Однако среди восторженных комментариев нашелся и один недовольный. "Зря отфотошопили, совсем негармонично теперь смотрится", – написал один из подписчиков. Наверное, ему не понравился макияж девушки под ярким освещением.Недавно Стефания Маликова опубликовала в своем Instagramфото, в подписи к которому обрушилась с критикой на всех интрнет-троллей и спамеров. Свое сообщение она начала по-английски. "Рlz, respect my place (пожалуйста, уважайте мою территорию)", – написала Маликова. "Мне не нравится читать комментарии про возврат мужа, похудение ляжек, способы вербования тещи, заброшенные дома Чернобыля, излечение бабочек, базу поставщиков и прочую ***", – продолжила Стефания уже на русском.