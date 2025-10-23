Прощание с военнослужащим прошло на кладбище села Ляхи со всеми воинскими почестями.

В Меленковском районе Владимирской области простились со старшим сержантом Александром Букановым, погибшим в зоне СВО. Об этом сообщила .46-летний боец, водитель-стрелок штурмового взвода, скончался 6 октября 2024 года в Кременной Луганской Народной Республики. Прощание с военнослужащим прошло на кладбище села Ляхи со всеми воинскими почестями: флагом, ружейным салютом и гимном России.Напомним, ранее мы писали, что