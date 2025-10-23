23 октября Совет народных депутатов Александровского округа единогласно проголосовал за избрание Анны Кузнецовой на должность главы муниципального образования. Она руководила

23 октября Совет народных депутатов Александровского округа единогласно проголосовал за избрание Анны Кузнецовой на должность главы муниципального образования. Она руководила администрацией одноимённого района с мая 2020 года. Народным избранникам предстояло выбрать главу из трёх кандидатов, предложенных губернатором: Анна Кузнецова, которая 5 лет руководит администрацией муниципального образования, Дарья Сеславинская, заместитель начальника отдела ЖКХ районной администрации, Анастасия