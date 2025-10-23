Участница Великой Отечественной войны, житель блокадного Ленинграда Валентина Ивановна Пескова 20 октября отпраздновала юбилей. Её пришли поздравить из городского управления соцзащиты

Участница Великой Отечественной войны, житель блокадного Ленинграда Валентина Ивановна Пескова 20 октября отпраздновала юбилей. Её пришли поздравить из городского управления соцзащиты населения. Валентина Ивановна родилась в Ленинграде в 1930 году. Когда город попал в осаду, ей было 11 лет. В блокадном Ленинграде она провела 210 дней. За это время Валентина Ивановна потеряла брата, а весной