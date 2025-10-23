24 октября в Центре классической музыки состоится открытие XXVIII концертного сезона. На сцене прозвучит русская классика: симфоническая поэма Сергея Рахманинова «Князь Ростислав» и Симфония

24 октября в Центре классической музыки состоится открытие XXVIII концертного сезона. На сцене прозвучит русская классика: симфоническая поэма Сергея Рахманинова «Князь Ростислав» и Симфония №1 Александра Скрябина. Их исполнят Владимирский Губернаторский симфонический оркестр, Владимирский камерный хор и Детская хоровая капелла совместно с солистами Анастасией Хорошевой (меццо-сопрано) и Василием Хорошевым (контртенор). Дирижёр – Василиса Маркина. В