В микрорайоне Юрьевец начал работу современный детский сад. Он входит в образовательный центр №7. Просторное трехэтажное здание на улице Родионовка общей площадью почти 6 тысяч квадратных

В микрорайоне Юрьевец начал работу современный детский сад. Он входит в образовательный центр №7. Просторное трехэтажное здание на улице Родионовка общей площадью почти 6 тысяч квадратных метров стало домом для восьми детских групп. Инфраструктура учреждения рассчитана на две группы для самых маленьких воспитанников — детей раннего дошкольного возраста и шесть групп для ребят постарше. Учреждение