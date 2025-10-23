Во Владимирской области мужчина убил двух соседей из-за давнего конфликта.

В Юрьев-Польском районе Владимирской области произошло резонансное двойное убийство, всколыхнувшее небольшой населенный пункт Шордога. Жертвами стали муж с женой, а подозреваемым оказался их 61-летний сосед, приезжавший в Шордогу на дачу. По предварительной версии, причиной трагедии стал многолетний бытовой конфликт, достигший кровавой развязки. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Собрался на охотуКак Кольчугинский межрайонный следственный отдел регионального СУ СК, утром 19 октября на территории частного дома обнаружили тела 47-летнего мужчины и 55-летней женщины с огнестрельными ранениями. По факту произошедшего незамедлительно было возбуждено уголовное дело.Убийцу удалось задержать «по горячим следам». Подозреваемым оказался сосед погибших — 61-летний москвич. По данным источника в силовых структурах, с которым общался портал «», погибшая пара «имела нехорошую репутацию в деревне — постоянно конфликтовала с соседями».Конфликты с предпологаемым преступником у пары также возникали «неоднократно и по различным поводам», — уточняет районная прокуратура.Следственного комитета, утром рокового дня 61-летний дачник отправился на охоту, взяв с собой ружье REXIMEX. Как сообщает «Зебра ТВ», в этот момент его супруга пожаловалась, что ненавистный всеми сосед «за ней погнался и начал угрожать». Решив «поговорить», мужчина отправился к дому напровтив. С заряженным ружьем.Убил обоихПо версии следствия, проходя мимо соседского дома, дачник заметил на крыльце соседку. Разговор, который он затеял, мгновенно перерос в очередную ожесточенную ссору. Конфликт наростал, женщина «стала звать мужа», эмоции были на пределе. В этот момент раздались выстрелы.«Он выстрелил в соседку из принадлежащего ему ружья, после чего произвел не менее двух выстрелов в выходящего из дома ее сожителя и скрылся с места преступления», — прокуратура Юрьев-Польского района.На место происшествия незамедлительно выехал прокурор района Иван Дмитриев для координации действий правоохранительных органов.Признал винуПодозреваемого задержали очень быстро. Юрьев-Польский районный суд вынес решение об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.По информации Следственного комитета, мужчина уже «признал свою вину». В рамках расследования было изъято орудие преступления — охотничье ружье REXIMEX, назначены судебные экспертизы, проводятся допросы свидетелей. Расследование уголовного дела остается на контроле прокуратуры района.