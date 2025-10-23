На встрече обсудили совместные проекты, которые будут способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию области

Петр Фрадков, председатель ПСБ и глава ВФЛА, провел рабочую встречу с Александром Авдеевым, губернатором Владимирской области.На встрече обсудили совместные проекты, которые будут способствовать дальнейшему социально-экономическому развитию области, в том числе с применением инструментов государственно-частного партнерства в таких сферах, как транспорт, ЖКХ, инфраструктура, спорт.Отдельно Петр Фрадков и Александр Авдеев рассмотрели социальные проекты, которые банка поддерживает на территории региона. Речь, в частности, зашла о действующей в регионе партнерской программе «Новое звание — предприниматель», которая помогает ветеранам боевых действий и членам их семей адаптироваться к мирной жизни, пройти бесплатное обучение предпринимательскому делу и открыть собственное дело.Стороны также уделили внимание вопросам реализации проекта «Карта жителя Владимирской области» с участием банка. И обсудили приоритетные направления сотрудничества в области спорта и вопросы по развитию спортивной инфраструктуры региона. В частности, была озвучена потребность в реконструкции действующего стадиона «Торпедо» и создании полноценного спортивного комплекса на его базе. Петр Фрадков и Александр Авдеев оценили возможности дополнить спортивный стадион легкоатлетическими секторами по прыжкам в длину, высоту и с шестом, а также сектором для толкания ядра. Кроме того, затронули перспективы развития легкой атлетики в регионе — через участие ВФЛА в программе «Легкая атлетика в школе».«Сотрудничество с Владимирской областью имеет важное значение для банка, и мы стараемся выстраивать его, с одной стороны, в формате основного фокуса банка — это поддержка оборонно-промышленного комплекса, работа с военнослужащими, ветеранами боевых действий, работниками бюджетной сферы региона. С другой стороны — мы стремимся расширить социальные и инвестиционные программы сотрудничества с регионом, чтобы внести вклад в формирование культурной, спортивной среды, привлечение молодежи к здоровому образу жизни. В прошлом году мы открыли во Владимире Центр уличного баскетбола, а сейчас обсуждаем следующие шаги по развитию спортивных объектов, которые станут частью города и области», — отметил Петр Фрадков.«У нас сложились продуктивные партнерские отношения с банком ПСБ, ставшие гарантией реализации важных государственных и предпринимательских инициатив. Это сотрудничество, которое приносит реальную пользу жителям Владимирской области. Мы ценим надежное партнерство с ПСБ в развитии региональной спортивной инфраструктуры. Наше сотрудничество позволит обеспечить дальнейшее расширение современной базы области для активного образа жизни, проводить масштабные мероприятия», — отметил Александр Авдеев по итогам встречи.