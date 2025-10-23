В новом выпуске программы приготовим фокаччу — традиционный итальянский плоский хлеб, похожий на пиццу, но с небольшим количеством начинки. Фокаччу готовят из дрожжевого теста, а в качестве

В новом выпуске программы приготовим фокаччу — традиционный итальянский плоский хлеб, похожий на пиццу, но с небольшим количеством начинки. Фокаччу готовят из дрожжевого теста, а в качестве начинки в нашей фокачче будут сосиски “Молокуши” от бренда “Вязанка”. Реклама ЗАО «Мясная галерея». ИНН 3328426765.Erid: 2Vtzqv2XCQv