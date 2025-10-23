Итоговый документ, представленный на рассмотрение парламента, получился сбалансированным.

Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования успешно прошел в Государственной Думе первое чтение. Как рассказал депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин в , итоговый документ, представленный на рассмотрение парламента, получился сбалансированным.Так, на специализированную, включая высокотехнологичную, помощь по ОМС в 2026 году выделено 345,6 миллиарда рублей. Плюс еще 148,25 миллиарда пойдут на высокотехнологичную медпомощь, которая не входит в базовую программу ОМС. И, конечно, не забыли про будущих мам: на родовые сертификаты в 2026 году предусмотрено 12,38 миллиарда рублей.Среди других приятных новостей: увеличены субсидии региональным фондам ОМС. Например, регион-33 в 2026 году получит 28,2 млрд рублей. Еще пару лет назад такие цифры казались фантастикой: ФОМС Владимирской области получал на 10 миллиардов меньше.«От финансового обеспечения Фонда ОМС напрямую зависит доступность и качество медпомощи людям», — уточнил Алексей Говырин.