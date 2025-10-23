Автоматическое продление водительских прав, введённое в нашей стране для снижения административной нагрузки на фоне кризиса, прекращается с 1 января 2026 года.

Автоматическое продление водительских прав, введённое в нашей стране для снижения административной нагрузки на фоне кризиса, прекращается с 1 января 2026 года. Об этом на своей в соцсети сообщил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Теперь гражданам, у кого срок действия водительского удостоверения заканчивается в следующем году, предстоит менять права в обычном порядке. Им придётся пройти медицинскую комиссию, получить справку, а затем обратиться в Госавтоинспекцию с комплектом документов. Экзамены на ПДД снова сдавать не надо.«Уважаемые водители, повнимательнее посмотрите даты в своих документах, чтобы не пропустить сроки их замены», — написал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.