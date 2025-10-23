С нового года минимальный размер оплаты труда повысится до 27 093 рублей. Госдума поддержала законопроект единогласно, обеспечив его реальными средствами в федеральном бюджете. Об этом

С нового года минимальный размер оплаты труда повысится до 27 093 рублей. Госдума поддержала законопроект единогласно, обеспечив его реальными средствами в федеральном бюджете. Об этом сообщил депутат ГосДумы от Владимирской и Ивановской областей Алексей Говырин. Это изменение коснется всех работодателей, независимо от формы собственности, и повлияет на расчет социальных выплат. К 2030 году планируется довести