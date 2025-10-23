Оперативные мероприятия выявили 43 нарушения миграционного законодательства.

Сотрудники УМВД России по Владимирской области при силовой поддержке Росгвардии провели комплексную операцию «Нелегал» на территории областного центра. Полицейские проверили соблюдение миграционного законодательства на ряде строительных объектов города, где работают иностранные граждане.В ходе масштабного рейда сотрудники управления по вопросам миграции, уголовного розыска и центра по противодействию экстремизму проверили 58 граждан.Оперативные мероприятия выявили 43 нарушения миграционного законодательства. Полицейские задокументировали факты нарушений режима пребывания и правил осуществления трудовой деятельности на территории России.В отношении нарушителей составлены административные протоколы. По результатам рассмотрения дел двух иностранных граждан принудительно выдворят с территории России. Их поместили в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД. Остальные нарушители получили наказание в виде административных штрафов, в пресс-службе ведомства.В настоящее время полицейские устанавливают и привлекают к ответственности работодателей, которые использовали труд иностранных граждан с нарушениями. Также проводится проверка по фактам фиктивной постановки на миграционный учет.