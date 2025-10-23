Данная программа предусмотрена для воинов с ампутацией верхних и нижних конечностей.

Ветеранам боевых действий, подавшим заявки на адаптацию, устанавливают различное оборудование, улучшающее качество жизни. Данная программа предусмотрена для воинов с ампутацией верхних и нижних конечностей, стойким нарушением слуха и зрения, с заболеванием опорно-двигательного аппарата, передвигающихся на кресло-колясках, а также паллиативных больных.На сегодняшний день во Владимирской области адаптировали 19 квартир ветеранов боевых действий, 38 заявок в процессе: комиссия обследовала жилые помещения, документы находятся на подтверждении в экспертном совете Государственного фонда «Защитники Отечества».Два ветерана спецоперации — Александр Муратов и Иван Яковлев, получившие серьезные ранения и инвалидность, постепенно возвращаются к привычной жизни.Яковлев Иван после операций и необходимого лечения в федеральных клиниках он вернулся домой в город Радужный. Социальные координаторы фонда взяли его на персональное сопровождение и помогли получить направление в филиал мед.центра «Решма» для прохождения бесплатного курса реабилитации. На днях квартиру ветерана оснастили специальным оборудованием, создающим удобство в быту.«Спасибо большое, как я раньше без этого обходился!? Сотрудники фонда проявляют заботу о моей послевоенной реабилитации. Новые устройства в квартире помогут мне реализовать идеи. Попробую онлайн работать. Компьютер и удобное кресло есть. Помогает "Алиса". Электронные управление делает жизнь проще и безопаснее», — говорит Иван Яковлев.Завершена процедура адаптации жилья владимирского ветерана СВО Александра Муратова. Ему установили «умный дом», позволяющий управлять электрическим оборудованием в квартире: самостоятельный пылесос, открытие штор и окон, включение осветительных приборов. Для удобства установлены вспомогательные приспособления в ванной комнате, компьютерный стол и кресло с настройкой наклона и высоты, компьютер. Всё управление с приложения телефона.Александр Муратов участвовал в специальной военной операции по контракту. Служил в должности старшего стрелка стрелковой роты. Получил тяжелое ранение, спасая боевых товарищей. Награжден медалью «За храбрость» 2 степени от Министерства обороны РФ.Ампутация не стала преградой для восстановления на прежнем месте работы, слесарем-монтажником газового оборудования он продолжает трудиться на НПК «Автоприбор». Александр не оставил и хобби: активно занимается охотой и рыбалкой. У него крепкая семья, трое детей, с младшим сыном посещает культурные мероприятия по приглашению фонда.Государственный фонд «Защитники Отечества» обустраивает квартиры и дома под нужды демобилизованных бойцов за счет собственных средств. Героям нужно лишь обратиться к социальному координатору, чтобы заполнить необходимые документы для участия в программе.Специальная комиссия выезжает на дом ветеранов СВО для обследования жилых помещений. В состав комиссии входят не только сотрудники фонда, но и представители районных администраций, эксперты Всероссийского общества инвалидов. К каждой ситуации — индивидуальный подход. В зависимости от нозологии подопечному предоставляется возможность выбора оборудования по адаптации его жилого помещения.«Стараемся сделать все возможное, чтобы ветераны могли быстро адаптироваться к гражданской жизни, продолжать жить и работать, осознавая важность своего служения Родине. Наша цель — поддерживать их на этом пути и помогать им находить свое место в обществе. Адаптация по всем направлениям проводится в сопровождении персонально назначенного сотрудника фонда», — отмечает Светлана Никитина, руководитель владимирского отделения фонда «Защитники Отечества».