Авария произошла 6 августа прошлого года. Осуждённый сел за руль «Лады» в состоянии алкогольного опьянения. В автомобиле находилась пассажир, которая не была пристёгнута ремнём. Нетрезвый водитель двигался на высокой скорости по дороге Карабаново-Махра, но не справился с управлением, съехал на обочину и перевернулся. В результате ДТП пассажир получила травмы в виде переломов костей и вывихов.