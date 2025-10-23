Мужчина на «Ладе Веста» не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

В Александрове Владимирской области вынесен приговор 35-летнему водителю, который, будучи пьяным и без прав, спровоцировал ДТП. Об этом рассказалиИнцидент произошел 6 августа прошлого года на дороге Карабаново-Махра: мужчина на «Ладе Веста» не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Его пассажирка, не пристегнутая ремнем безопасности, получила серьезные травмы.Суд назначил виновнику 3 года и 1 месяц принудительных работ в исправительном центре, а также лишил его водительских прав на 2 года. Приговор уже вступил в силу.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .