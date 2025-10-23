Получив аванс в 2,9 млн рублей за реконструкцию поликлиники, выполнило работ лишь на 1,1 млн.

В Киржаче Владимирской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Прокуратура установила, что ООО «СДС», получив аванс в 2,9 млн рублей за реконструкцию поликлиники, выполнило работ лишь на 1,1 млн, а остаток в 1,8 млн не вернуло. Об этом сообщилаКонтракт на 58 млн рублей был расторгнут.Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ и находится на контроле надзорного ведомства. Напомним, ранее мы писали, что