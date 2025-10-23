Владимир готовится укрепить систему убежищ для жителей на случай чрезвычайных ситуаций. Администрация города вместе с МЧС обсудили переоборудование подвальных помещений в безопасные

Владимир готовится укрепить систему убежищ для жителей на случай чрезвычайных ситуаций. Администрация города вместе с МЧС обсудили переоборудование подвальных помещений в безопасные укрытия. На совещании с управляющими организациями поставили задачи по учёту подвальных и других заглубленных помещений, которые можно адаптировать под укрытия. Также планируют создать удобную систему обозначений и информирования жителей о расположении ближайших убежищ.