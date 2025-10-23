Ребята будут углубленно изучать медицину и профильные предметы в классе с медицинским уклоном.
В школе №6 Кольчугино Владимирской области теперь работает уникальная программа для 10-11 классов. Ребята будут углубленно изучать медицину и профильные предметы в классе с медицинским уклоном. Об этом рассказал глава Кольчугинского района
Каждому ученику торжественно вручили белый халат – символичный старт для будущих медиков.
Это отличная возможность для школьников, мечтающих о карьере в медицине, получить крепкую базу и поступить в медицинский институт.
