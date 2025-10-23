В честь 180-летия Русского географического общества и пятого Дня географа во Владимире установили пять миниатюрных арт-объектов. Инсталляции, созданные уличными художниками, украсили

В честь 180-летия Русского географического общества и пятого Дня географа во Владимире установили пять миниатюрных арт-объектов. Инсталляции, созданные уличными художниками, украсили пространства по всему городу. Об этом рассказали в Молодёжном клубе РГО города Владимира. Объекты посвящены нашим известным землякам: первооткрывателю Антарктиды и мореплавателю Михаилу Петровичу Лазареву, химику-изобретателю, пионеру цветной фотографии Сергею Прокудину-Горскому и русскому военачальнику,