О преступлении сообщил 11-летний сын погибшей.

Прокуратура Владимира утвердила обвинительное заключение по делу 54-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве своей жены. Как рассказали , 12 июля текущего года, узнав об изменах супруги, мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес ей ножевое ранение в грудь, а также множественные удары по телу и лицу. Женщина скончалась на месте.Примечательно, что после произошедшего обвиняемый не вызвал ни полицию, ни скорую, а продолжил распивать спиртные напитки. О случившемся сообщил 11-летний сын погибшей, позвонив её сестре. Мужчина полностью признал свою вину.Дело будет рассматривать Октябрьский районный суд Владимира. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее он уже был судим за нанесение тяжких телесных повреждений со смертельным исходом.