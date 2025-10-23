Аналитики SuperJob провели опрос среди жителей Владимирской области. Про отпуск спрашивали у «трудоустроенных представителей экономически активного населения». Выяснилось, что 6 из 10

Аналитики SuperJob провели опрос среди жителей Владимирской области. Про отпуск спрашивали у «трудоустроенных представителей экономически активного населения». Выяснилось, что 6 из 10 владимирцев уже приступили к планированию отпусков на 2026 год.61% владимирцев решили, в какой период возьмут отпуск на работе: 48% выбрали лето, 6% – весну, 5% – осень, а зимой решили отдохнуть всего 2%