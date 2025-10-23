Полиатлонисты из Владимирской области успешно выступили на чемпионате и первенстве мира в Калуге. Спортсмены завоевали две медали разного достоинства. Об этом поделились в

Полиатлонисты из Владимирской области успешно выступили на чемпионате и первенстве мира в Калуге. Спортсмены завоевали две медали разного достоинства. Об этом поделились в облправительстве. Соревнования по полиатлону в дисциплине троеборье с лыжероллерной гонкой собрали 80 спортсменов из 8 стран. Представительница Владимирской области Анастасия Суконкина заняла второе место в чемпионате мира среди женщин. А на первенстве