26 октября в России отметят День автомобилиста. В преддверии праздника региональное Отделение СФР напоминает, что водители общественного транспорта, работающие на регулярных городских

26 октября в России отметят День автомобилиста. В преддверии праздника региональное Отделение СФР напоминает, что водители общественного транспорта, работающие на регулярных городских пассажирских маршрутах, имеют право выйти на пенсию по старости досрочно. Сейчас в Отделении СФР по Владимирской области такую пенсию получают 360 представителей данной профессии, причем треть из них – женщины. Средний размер их