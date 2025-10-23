Во Владимире в преддверии Дня народного единства прошло спортивное мероприятие «Дружные старты», которое собрало более 40 детей из разных национальных общин города. Ребята вместе

