В микрорайоне Юрьевец города Владимира открыли новый детский сад, рассчитанный на 200 воспитанников. Здание, переданное в муниципальную собственность при поддержке губернатора Александра Авдеева, полностью соответствует всем современным требованиям.В дошкольном учреждении уже начали функционировать четыре группы, которые посещают около 70 детей в возрасте от 2 до 7 лет. В ближайшее время завершится формирование кадрового состава, и детский сад примет около 200 воспитанников в восемь групп, в администрации города.В новом садике создали все условия для полноценного развития и досуга детей. Здесь оборудовали игровые и спортивные площадки, а также бассейн и спортивный зал.Внутри установили высокотехнологичный пищеблок, закупили развивающие игрушки и новую мебель. Пространство полностью соответствует требованиям доступной среды для детей и родителей с ограниченными возможностями здоровья.На оснащение учреждения и создание комфортных условий город из бюджета выделил более 9,5 млн рублей. Эти средства направили на системы безопасности, игровое и спортивное оборудование, инвентарь для пищеблока и многое другое.Кроме того, в рамках взаимодействия с образовательным центром №7, в детском саду планируют проводить совместные мероприятия для воспитанников, направленные на их вовлечение в образовательный процесс.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .