Инспекторы составили административный протокол.

Во Владимире сотрудники Госавтоинспекции задержали 41-летнего водителя, который управлял автомобилем «Лада» в состоянии сильного алкогольного опьянения. Утром 19 октября в микрорайоне Мостострой освидетельствование показало, что содержание этилового спирта в выдыхаемом воздухе превысило допустимую норму в 4,5 раза.Инспекторы составили административный протокол, а автомобиль эвакуировали на специализированную стоянку.Полицейские , что случаи нетрезвого вождения особенно часто встречаются в удаленных микрорайонах областного центра. Например, днем 18 октября в микрорайоне Энергетик инспекторы остановили 47-летнего водителя мопеда, который не только был пьян, но и не имел водительского удостоверения.По данным городской Госавтоинспекции, за девять месяцев 2025 года на территории Владимира зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие с участием нетрезвых водителей. Только в октябре сотрудники задокументировали 27 административных правонарушений за управление транспортом в состоянии опьянения. Госавтоинспекция напоминает о строгом соблюдении ПДД и недопустимости нетрезвого вождения.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .