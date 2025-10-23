Ребенок страдает от тяжелого хронического неврологического заболевания.

В Красной Горбатке Владимирской области 13-летняя девочка-инвалид получила жизненно важное лекарство после вмешательства прокуратуры. Об этом рассказали вРебенок, страдающий тяжелым хроническим неврологическим заболеванием, по жизненным показаниям нуждался в дорогостоящем препарате, который должен был предоставляться бесплатно. Однако региональные органы здравоохранения не обеспечили своевременно медикамент, вынудив родителей приобретать его за свой счет.Прокуратура Селивановского района провела проверку по обращению местной жительницы и обратилась в суд с иском к министерству здравоохранения области. Требования прокурора были удовлетворены: девочка получила необходимый препарат, а ее родителям компенсируют затраты на покупку лекарства. Дальнейшее обеспечение ребенка находится на контроле надзорного ведомства.