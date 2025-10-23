Ребенок страдает от тяжелого хронического неврологического заболевания.
В Красной Горбатке Владимирской области 13-летняя девочка-инвалид получила жизненно важное лекарство после вмешательства прокуратуры. Об этом рассказали в
Ребенок, страдающий тяжелым хроническим неврологическим заболеванием, по жизненным показаниям нуждался в дорогостоящем препарате, который должен был предоставляться бесплатно. Однако региональные органы здравоохранения не обеспечили своевременно медикамент, вынудив родителей приобретать его за свой счет.
Прокуратура Селивановского района провела проверку по обращению местной жительницы и обратилась в суд с иском к министерству здравоохранения области. Требования прокурора были удовлетворены: девочка получила необходимый препарат, а ее родителям компенсируют затраты на покупку лекарства. Дальнейшее обеспечение ребенка находится на контроле надзорного ведомства.
