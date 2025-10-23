В ходе масштабной межведомственной операции во Владимирской области задержаны 13 осужденных, уклонявшихся от отбывания наказаний. В рейде участвовали сотрудники УФСИН, полиции и

В ходе масштабной межведомственной операции во Владимирской области задержаны 13 осужденных, уклонявшихся от отбывания наказаний. В рейде участвовали сотрудники УФСИН, полиции и Росгвардии. Все задержанные либо уклонялись от обязательных отметок в правоохранительных органах, либо не явились к месту отбывания наказания. Среди задержанных, например, рецидивист, осужденный за кражу к 1,5 годам принудительных работ. Мужчина отбывал наказание