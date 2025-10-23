На Верхней Дуброве, возле 37 школы, прокладывают дорогу и тротуар. Привести дорожное полотно в порядок неоднократно просили жители Юго-Западного района — подъездной путь к образовательным

На Верхней Дуброве, возле 37 школы, прокладывают дорогу и тротуар. Привести дорожное полотно в порядок неоднократно просили жители Юго-Западного района — подъездной путь к образовательным учреждениям и многоквартирным домам выглядел как народная тропинка с камнями и ухабами. Обновление стало возможным благодаря региональной программе «Благодвор», которая помогает муниципалитетам получать средства на благоустройство дворовых пространств и прилегающих