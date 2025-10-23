Правительство Владимирской области приступило к действиям по освобождению земли под будущий Дворец спорта. Территорию на пересечении улицы Мира и проспекта Строителей расчищают с

Правительство Владимирской области приступило к действиям по освобождению земли под будущий Дворец спорта. Территорию на пересечении улицы Мира и проспекта Строителей расчищают с экскаватором и башенным краном. Как уверяют в министерстве имущественных и земельных отношений, постройки находятся на земле незаконно, а потому власти предупредили предпринимателей, располагающихся на участках, чтобы те добровольно освободили территорию. Имущество, которое