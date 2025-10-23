Он пытался сфабриковать дело против сотрудников колонии.

В Коврове Владимирской области вынесен приговор 35-летнему местному жителю, осужденному за ложный донос. Мужчина, ранее уже имевший проблемы с законом (управление авто в нетрезвом виде, уклонение от обязательных работ), получил 2 года колонии общего режима. Об этомНа этот раз причина – попытка сфабриковать дело против сотрудников колонии. После освобождения он ударился головой о забор и нанес себе удары кулаками, чтобы потом заявить о побоях со стороны надзирателей. Однако все «самоистязания» были зафиксированы камерами видеонаблюдения.Приговор еще не вступил в законную силу.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .