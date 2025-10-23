Во Владимире стартовал третий Всероссийский фестиваль детского и семейного кино «Киноперемена». На красной дорожке Областного дворца культуры и искусства звёзды театра и кино, режиссёры и

Во Владимире стартовал третий Всероссийский фестиваль детского и семейного кино «Киноперемена». На красной дорожке Областного дворца культуры и искусства звёзды театра и кино, режиссёры и продюсеры, которых так ждали зрители. На протяжении трех дней любителей кино ждет общение с экспертами, просмотр новых шедевров и творческие встречи с любимыми актерами. Александр Михайлов, народный артист РСФСР У