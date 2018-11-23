«Ростелеком» представил премиальный пакет телеканалов «КиноVIP» для сервисов «Интерактивное ТВ», «Интерактивное ТВ 2.0» и «Wink Интерактивное ТВ». Абоненты могут подключить его на условиях специального тарифа1 и пользоваться им до момента отключения по собственной инициативе. В состав нового предложения входят основой пакет из 106 телеканалов, два дополнительных пакета «Кино» и VIP, а также бесплатный доступ к онлайн-кинотеатру VIP Play.

Ростелеком представил премиальный пакет телеканалов КиноVIP для сервисов Интерактивное ТВ, Интерактивное ТВ 2.0 и Wink Интерактивное ТВ. Абоненты могут подключить его на условиях специального тарифа1 и пользоваться им до момента отключения по собственной инициативе. В состав нового предложения входят основой пакет из 106 телеканалов, два дополнительных пакета Кино и VIP, а также бесплатный доступ к онлайн-кинотеатру VIP Play.Антон Годовиков, заместитель директора – директор по работе с массовым сегментом Макрорегионального филиала Центр ПАО Ростелеком: Предложение КиноVIP для тех, кто после тяжелого рабочего дня любит скоротать время за просмотром фильмов или телепередач. Для нас важно, чтобы абоненты, которые не успевают посетить премьеру в кинотеатре, могли восполнить все кинопроблемы дома. Новый пакет от Ростелекома, объединяя фильмы всех жанров и стилей – от номинантов и победителей Оскара до бессмертной классики, даёт им такую возможность. То, что давно хотелось посмотреть, теперь доступно в любое время у вас дома.С пакетом КиноVIP абоненты Ростелекома получают не только более ста телеканалов, но и бесплатный доступ к кинотеатру VIP Play. С ним пользователи могут смотреть свежие голливудские премьеры, зарубежные блокбастеры и российские фильмы на любом устройстве в Full HD без рекламы.Подать заявку на подключение пакета КиноVIP от Ростелекома нужно до 31 марта 2019 года. Удобнее всего это сделать через сервис Управление услугами в меню телеприставки. Для этого нужно зайти в меню, выбрать раздел Управление услугами, перейти к строке ТВ Пакеты и подключить КиноVIP. Также пакет можно подключить через личный кабинет, контакт-центр, по SMS или в центре продаж и обслуживания клиентов Ростелекома.* * *Макрорегиональный филиал Центр ПАО Ростелеком – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.* * *– национальный цифровой провайдер, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.Компания – лидер рынка услуг ШПД и платного ТВ, безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти и бизнеса всех уровней, технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.Ростелеком – это более 13 млн абонентов услуг доступа в Интернет, 10,1 млн зрителей платного ТВ, из которых более половины смотрят уникальное Интерактивное ТВ, более 1 млн пользователей мобильной связи.В портфолио компании самые современные технологические и ИТ-проекты любого масштаба: от частного до всероссийского, от Умного дома до ключевого участия в приоритетной национальной программе Цифровая экономика.Выручка Группы компаний за 9 мес. 2018 г. составила 233,0 млрд руб., OIBDA достигла 74,9 млрд руб. (32,1% от выручки), чистая прибыль – 12,7 млрд руб. Стабильное финансовое положение Ростелекома подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.1 Акция недоступна для абонентов тарифных планов Для семьи, Для всего и акционных предложений Год Кино, Год Кино 2018, Киномания