Выбрать работу по душе. В рамках межрегионального кадрового форума во Владимире в 7-й раз прошёл областной фестиваль Моя профессия.

Выбрать работу по душе. В рамках межрегионального кадрового форума во Владимире в 7-й раз прошёл областной фестиваль "Моя профессия".На базе "Владимирского техникума экономики и права" старшеклассники и студенты могли пройти профориентационное тестирование, поучаствовать в мастер-классах, узнать где и как получить образование и пообщаться с потенциальными работодателями. Одна из главных целей фестиваля: показать молодым людям все возможности развития и трудоустройства в регионе и помочь с выбором профессии.С каждым годом фестиваль собирает всё больше участников. В 2013 году программа получила награду Всероссийского конкурса лучших проектов, содействующих профессиональному самоопределению молодёжи от Премии "Траектория" Федерального агентства по делам молодёжи "Росмолодёжь".В этом году в фестивале поучаствовали 24 образовательные организации, более 20 предприятий, около 600 школьников.