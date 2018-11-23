В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги стартовал очередной игровой день. В стартовом матче программы дня во Владивостоке местный Адмирал нанес разгромное поражение минскому Динамо – 5:1.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги стартовал очередной игровой день. В стартовом матче программы дня во Владивостоке местный "Адмирал" нанес разгромное поражение минскому "Динамо" – 5:1.Команды в первом периоде обменялись заброшенными шайбами, однако во втором и третьем периоде дальневосточники не оставили гостям шансов на победу, забросив четыре безответных гола. У победителей забивали Александр Мерескин, Василий Стрельцов, Александр Черников, Войтех Полак и Глеб Зайцев. В составе минчан единственную шайбу забросил Дмитрий Буйницкий.Благодаря этой победе "Адмирал" прервал свою неудачную серию из восьми поражений. Теперь в их активе 16 очков и 13 место на Восточной конференции. У "Динамо" же 20 баллов и 11 строчка на Западе.